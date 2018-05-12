Arif Müdüre istihbarattan Mesut’un peşinde adamların olduğuna dair bilgi gelince ortalık karıştı. Arka Sokaklar 480. bölümde Selin ve Mesut’tan intikam almak isteyen Asım boş durmadı. Arka Sokaklar'ın merak edilen Arka Sokaklar 481. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni fragmanda, Umut Bebeğin babası Asım, Mesut'un evine saldırıyor! İşte Arka Sokaklar 481. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Arka Sokaklar 481. yeni bölüm fragmanı;

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asım, Selin'in bebeği velayetine almasından sonra olayı kan davasına döndürüyor. Selin, Asım ile çıkabilecek sorundan endişe duymasına rağmen Mesut, bu tehlikeyi görmezden geliyor. Asım emrindeki adamları silahlandırıp soluğu Mesut'un evinde alıyor. Evde sadece Tunç vardır. Asım ve adamları Mesut'un evini kurşunlamaya başladığında Tunç kendisini kurtarabilmek için çabalıyor. Tunç, durumu haber verdiği babası Mesut olay yerine varana kadar sağ kalmayı başarabilecek mi? Mesut oğlunu kurtarabilecek mi?

Hüsnü'nün hastalığı ağarlaşmaya başlar. Ailesinden gizlediği bu hastalık oğlu Haydarberk'in önünde nükseder. Fenalaşan Hüsnü oğlunun gözleri önünde yere kapaklanır. Haydarberk babasının bu halini şaşkınlık ve korku içinde izler.

Hakan, Aylin ile yaşadıklarından sonra Savcı Arzu ile yakınlaşmaya başlar. Son baro yemeğinden sonra giderek birbirlerine yakınlaşırlar. Deniz kenarında buluşan ikili öpüşerek de bu yakınlaşmanın adını koyarlar.

Arka Sokaklar 480. bölüm özeti



Umut Bebek davası göründüğü kadar kolay kapanmayacaktır. Asım, hapishanede de olsa Selin ve Mesut’tan intikam alıp, oğlunu ellerinden almanın peşine düşer. Arif’e istihbarattan Mesut’un peşinde adamların olduğuna dair bilgi gelir.



Musa, sorgusunda kunduracı Nevzat’ın adresini verir. Rıza Baba bu işi tek başına çözmek ister. Tekinsiz bir mahallede yaşayan Nevzat’ın yanına, ziyarete gider. Nevzat eski kabadayılardandır. Rıza ile de eski tanışıklıkları vardır.



Hüsnü son zamanlardaki sağlık problemleri üzerine, Reşat Hoca’nın kapısını çalar. Hüsnü’nün anlattığı belirtilerden Reşat şüphelenir ve tahlillerin yapılması için hastaneye giderler.

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