Arka Sokaklar 482. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümü sonrasında yayınlandı. Arka Sokaklar'da heyecan ve hüzün dolu bir bölüm geride kalırken, yeni bölümde şehit acısı yaşanacak. Asım'ın Mesut'un evine saldırarak Tunç'u vurması sonrasında, polis telsizinden Tunç için şehit olduğu bilgisi geçilir. Mesut, oğlu Tunç için intikam almayı kafasına koyacaktır. İşte Arka Sokaklar 482. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

ARKA SOKAKLAR 482. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tunç'un yaşattığı şok, Mesut'u intikam almaya götürüyor!

Asım'ın Mesut'un evine saldırarak Tunç'u vurması, herkesin derinden üzmüştür. Polis telsizinden Tunç için şehit olduğu bilgisi geçilir. Bu acı haberden sonra endişe ve korkunun yerini, sessizlikle beraber gelen derin üzüntü alır.

Mesut, oğlu Tunç için intikam almayı kafasına koyacaktır. Bu mücadelede gözünü karartarak; her türlü tehlikeye rağmen oğlunun intikamını alma gayesi içerisindedir.

ARKA SOKAKLAR 481. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin’in ve Mesut’un evinde güvenlik önlemleri alınmaya başlanmıştır ki, Tunç’un içeride olduğu ev teröristler tarafından taranmaya başlar!

Rıza, Veli’yi bulması için Kunduracı Nevzat’ın yanına gider ve olanları anlatır. Kızına ve ailesine bu kötülüğü yapan adamı bulması için Nevzat’tan yardım istemektedir. Hakan, Arzu’nun buluşma teklifini kabul eder.

Hüsnü, hastalığını ekip arkadaşlarından gizlemeye çalışmaktadır. İşler tahmin ettiği gibi sorunsuz ilerlemez ve Hüsnü hastanede olduğunu açıklamak durumunda kalır.

Bir binanın katından atlamış kadın cesedi bulunur. Kadının ismi Hale’dir ve bir ajansa bağlı olarak modellik yapmaktadır. Ekibimiz durum ile ilgili gerçeği öğrenmek için Hande’yi görevlendirir, Hande’yi tehlikeli bir operasyon beklemektedir.

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