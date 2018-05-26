Arka Sokaklar dizisi 482. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Asım ve adamları tarafından vurulup ağır yaralanan Tunç hemen ameliyata alındı. Son bölümün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanında, Mesut, oğlu Tunç'un yaşadığı acıya ortak oluyor. Hüsnü'nün hastalığını herkes öğreniyor. İşte Arka Sokaklar 483. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 483. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hüsnü'nün hastalığını duyan sevenleri, büyük üzüntü yaşıyor!



Mesut, oğlu Tunç'un yaşadığı acıya ortak olmuştur. Selin, Umut Bebek için mücadelesine mahkemede devam etmektedir. Hüsnü'nün hastalığını duyan ailesini büyük üzüntü sarar. Hastanede onu gören Mesut ise ne olduğu konusunda şaşkınlığını gizleyemez ve üzüntüye katılmaktan başka yapacağı yoktur.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Mesut, çılgına döner ve oğluna bunu yapanlardan intikam almak için hazırlanır. Asımlar, çaldıkları arabayla Adem’i gönderirler. Hakan aracın önünü kesmiştir ki içinden yalnızca Adem çıkar. Asım yine ekibi oyuna getirmiştir.

Asım ve Sami, Selin’in evinden içeri girmeyi başarırlar. Ekip içerde güvenlik önlemlerini arttırmıştır. Hande ve Eda da evdedir ve uzun süre çatışırlar. Mesut son kez evine uğrar. Uğur’un vurulduğu yere ve olay yerine üzülerek bakar. Öfkeyle çıkar evden. Dila’nın cenazesini almaya gelen gençlerin evine gider ve Asımların adresini öğrenir.

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