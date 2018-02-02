Arka Sokaklar'da heyecan dorukta. Her hafta yeni bölümü ile ekrana gelen Arka Sokaklar'da bu hafta Aylin heyecanı yaşanıyor. Aylin vurularak ağır yaralandı. Peki Aylin ölecek mi?

ARKA SOKAKLAR'DA AYLİN ÖLECEK Mİ?

Vurulan Aylin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Arka Sokaklar seyircileri Aylin'in sağlık durumunu merak ediyor. 'Aylin ölecek mi?' sorusu henüz yanıt bulmadı. Arka Sokaklar 467. Bölüm 2 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 467. BÖLÜM

Aylin vurulmuştur. Olay yerine Sinem gelir. Aylin’in vurulduğunu görür; ancak, kılı kıpırdamaz. Aylin bir şekilde hastaneye ulaştırılır. Hayati tehlikesi vardır. Ameliyatına Reşat Hoca girer.

Mesut, Aylin’in vurulmasından Hakan’ı sorumlu tutar ve onu yaka paça hastaneden dışarı atar.

Hakan ise, Sinem’in peşine düşer ve bir şekilde Vitali’nin izini bulur, kıyasıya mücadele başlar.

Mesut, Selin’i görmek için hapishaneye gider; ancak, Selin’e hiçbir şekilde ulaşamaz ve çılgına döner.

Özlem Çınar (Aylin) Kimdir?

Adı Soyadı: Özlem Çınar

Yaşı: 32 (02.10.1974)

Boyu: 1.68 cm

Kilosu: 55 kg

Burcu: Terazi

Eğitim: Trakya Üniversitesi Turizm Ve Otelcilik Bölümü

Göz Rengi: Kahverengi

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