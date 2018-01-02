Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Arka Sokaklar 463. bölümü ile izleyicisi ile buluşmuştu. Son bölümün ardından izleyiciler internet üzerinden 464. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar 464. bölümde neler olacak? İşte detaylar...
02.01.2018 - 12:36 | Güncelleme:
Arka Sokaklar, Kanal D'de yayınlanan Türk yapımı polisiye televizyon dizisidir. İstanbul sokaklarında suçluların peşinde koşan bir ekibin sıra dışı maceraları ve aile yaşamları konu alan Arka Sokaklar dizisi 463. bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler internet üzerinden "Arka Sokaklar 464. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştırıyor. İşte Arka Sokaklar 464. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
ARKA SOKAKLAR 464. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak?
Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi?
Selin'den gizli işler, bitmek bilmiyor. Son yaşanan olaylar, Selin için son nokta olmuştur. Rıza Baba, olanlar yüzünden Selin'i açığa alma kararı alır. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?
Arka Sokaklar 464. bölümü ile 12 Ocak Cuma günü 20:00'de Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR 463. BÖLÜM ÖZETİ
Mesut, Erdal’ı gözaltına alır. Erdal sorguya alınır; ancak, serbest bırakılır. Selin, Mesut’un işine karışmasından dolayı sinirlenir. Harun isimli bir adam, yoksul mahalledeki bir çocuğu kaçırır. Ekibimiz daha önce kaçırılan Erkan’dan bilgi almaya gider; ancak, Erkan’ın olaydan sonra psikolojisi bozulmuştur ve konuşmaya yanaşmaz.
Mesut’un memleketine yolladığı Burhan’ın kızı, İstanbul’a kaçmıştır. Burhan, Mesut’tan yardım ister. Mesutlar, kızı bulur; ancak, Buse kendisine karışmamalarını söyler.
Nesrin, Hakan ve Aylin’i barıştırmaya çalışır; ama, Hakan pek oralı olmaz. Sinem’in serbest kalması için Hakan şikayetini geri çeker. Sinem durumdan umutlanır ve serbest kalınca Hakan’ın evine gider.
Hüsnü evlenme işlemlerini hızlandırır. Gonca eşyalarını Hüsnü’nün evine taşır.
Erdal, Selin’in silahını alıp kaçmıştır ve bir suça karışması an meselesidir. Selin’in başının belaya girmesi an meselesidir.
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