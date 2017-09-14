Arka Sokaklar yeni sezon 448. bölüm - Arka Sokaklar Suat öldü mü?

Kanal D'de yayınlanan ve 12. sezonuyla seyircisiyle buluşacak olan Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinde neler olacağı merak konusu. Sezon finalinde Suat'ın başına gelenler, tüm aileyi sarsarken seyircide ise 'Suat öldü mü' sorusuna merak uyandırdı. Peki, Arka Sokaklar Suat öldü mü? İşte Arka Sokaklar 448. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON SUAT ÖLDÜ MÜ?

Yeni sezon fragmanında Mesut'un Urfa'ya tayin olduğu Arka Sokaklar'da heyecan hız kesmiyor. Sezon finalinde Suat'a araba çarpmış ve başına gelenler tüm ekibi yıkmıştı. Suat'ın ölüp ölmeyeceği ise yeni sezonda belli olacak.

Suat’ın başına gelenler Çoban Ailesi’ni sarsmıştır. Hem Çoban Ailesi, hem de ekip yine zor zamanlardan geçmektedir.

Mesut, Urfa’ya tayin olmuş ve sınır bölgesindeki operasyonlarda görevlendirilmiştir. Yüklü miktarda mühimmat ele geçirirler. Selin ve Tunç sürpriz yapıp yanına ziyarete gider. Mesut, köy çocuklarının iyi eğitim alması için, kendini seferber eden Necmi Öğretmen ve eşiyle tanışır. Aralarında yakın bir dostluk oluşur. Selin geldiği zaman onunla da tanışırlar.

Bütün katliamların ve bombalı eylemlerin başında olan kişinin kod adının Civan olduğu tespit edilmiştir. Mesut ve birlikte çalıştığı ekip örgüt liderini bulabilmek için gece gündüz aramalara devam eder. Necmi öğretmen karısının gözleri önünde terör örgütü lideri tarafından kaçırılır. Mesut haberi duyar duymaz, öğretmeni kurtarmak için Civan’ın peşine düşer.

Nurgül, evli ve çocuklu olduğundan habersiz Ateş’le buluşur. Buluşma esnasında kendisine polis süsü vermiş iki kişi tarafından kaçırılıp darp edilirler. Aile baskısı ve çocuğunun elinden alınmasına daha fazla dayanamayan Nurgül, intihara kalkışır. Ekibimiz, kadını kurtarır ve olayın aslını öğrenir. Ateş karısına yakalanmamak için konuşmayı reddeder; ancak, suçluların yakalanması için Ateş’in şahitlik etmesi gerekmektedir.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Rıza, İlhan’ın ölmediğini anlamıştır. İlhan, Rıza’nın her şeyden haberdar olduğunu öğrenince Ferruh’a, Rıza’yı ortadan kaldırması için talimat verir. Ferruh, adamlarıyla beraber, Rıza’nın içinde olduğu cenaze aracına gelir. Silahlarını Rıza’ya doğrulturlar.

Durul, Erdal ve İskender, madde bağımlısı üç gençtir. Araç soygunu yaparlar ve sürücüyü yaralayıp kaçarlar. İskender yakalanır; ancak diğerleri kaçarlar. Yeni planları kuyumcu soygunudur. Altınları alıp kaçacaklarken Erdal yakalanır. Durul kuyumcudan çaldıklarıyla kaçar.

Çoban Ailesi’nin evini, düğün telaşı sarmıştır. Hüsnü Çoban, kemerleri sıkmıştır; ancak, Suat biricik oğlunun her şeyini eksiksiz yapabilmek için kredi bile çekmiştir. Alışverişler yapılmış, altınlar alınmıştır. Herkes neşe içinde düğün salonuna gelir. Düğünün ilerleyen saatlerinde, Suat altınları evde unuttuğunu hatırlar. Nazike ile beraber eve dönüp altınları alırlar. Dönüş yolunda, polisten kaçan Durul, arabasıyla Suat’a sert bir şekilde çarpar. Arda ve Tunç olaya şahit olur ve hemen ambulans çağırırlar. Suat, ameliyata alınır ve durumu çok kritiktir. Bütün ailesi ve sevenleri, Suat’ın ayağa kalkması için dua eder.

Arka Sokaklar

Arka Sokaklar yeni sezon

Arka Sokaklar 448. bölüm

Arka Sokaklar Suat öldü mü