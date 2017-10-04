Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, son yıllarda özellikle kadınlarda, arkadaş tavsiyesiyle kullanımı artan ve doktora danışmadan alınan antidepresanların kaygı seviyesini azaltmak yerine daha da artırdığını söyledi.
UZMAN DOKTOR ÖNERİSİ OLMADAN ALINAN İLAÇLAR ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR
Son yıllarda toplumda bilinçsiz antidepresan kullanımının arttığını belirten Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, uzman doktor önerisi olmadan eş, dost, arkadaş gibi kişilerin, 'bana iyi geldi, sen de kullan' önerisi ile alınan ilaçların önemli sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade etti.
Antidepresanların kişiye özel ve uygun dozda verilmesi gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, "Kişiye uygun olmayan antidepresanların kullanımı ciddi sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kaygı bozukluğu nedeniyle uygun ilacı kullanmayan bazı hastaların kaygı seviyeleri artmakta, çarpıntı ve uyku bozukluğu gibi fizyolojik sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Psikolojik olarak kontrol edilemeyen heyecan ve huzursuzluk hissi, kişiyi duygusal bir sarmalın içine çekmektedir. Aşırı sinirlilik hali ve ağlama nöbetleriyle tablo daha da ağırlaşmaktadır. Sonuç olarak kaygı seviyesinin yoğunlaşmasının, zamanla intihar düşüncesine dönüşme gibi bir riski bulunmaktadır" diye konuştu.
"ANTİDEPRESAN İLE TEDAVİ KİŞİYE ÖZELDİR"
Ayrıca, her hastadaki kaygı ve duygu-durum bozukluğu farklı şekilde kendini gösterdiğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, "Bu nedenle hastaya özel antidepresan kullanılır yani tedavi planı kişiye uygun olarak belirlenir. Antidepresan grubu ilaçların etkisi, bir iki gün içinde değil ilaç kullanılmaya başladıktan iki hafta sonra hissedilir ve 8'inci haftaya kadar aşamalı olarak devam eder. Örneğin kaygı bozukluğu ortaya çıktığı andan itibaren başlayan ve en az 6 ay süren ilaç tedavisi önerilmektedir. İlaçların etkisine göre tedavi süresi belirlenir. Bazı ilaçların etki süreleri hastaya göre de değişebilmektedir. İlaçların başlangıç ve bitiş sürelerinde doz ayarlamaları yapılmalıdır. Halk arasında, bu gruptaki ilaçların böbrek ve karaciğere zarar verdiği, beyini çürüttüğü düşüncesi de doğru değildir. İlaçların bağımlılık yapıcı özelliği bulunmamaktadır. Antidepresan grubundaki ilaçların dost tavsiyesi üzerine değil uzman hekimlerin önerisiyle kullanılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
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