Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu bedensel engelli Kasım S., birlikte alkol alıp tartıştığı arkadaşı 61 yaşındaki Salih Seyid'i bıçaklayarak öldürdü. Sokakta sürünerek kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Kasım S. ile ona yardım eden Ahmet E., tutuklandı.



DHA'nın haberine göre olay, dün sabaha karşı Türkmeydanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öğrenilen Suriyeli Salih Seyid, Ahmet E. ve Kasım S., birlikte kaldıkları evde alkol aldı. Bu sırada arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Kasım S., üzerinde bulunan bıçağı çıkarıp, Salih Seyid'e sapladı. Vücuduna ve bacaklarından bıçak darbesi alan Salih Seyid, aşırı kan kaybı sonucu olay yerinde öldü.



Bu sırada evde bulunan Ahmet E. ise polise ihbarda bulundu. Arkadaşını bıçakla öldüren bedensel engelli Kasım S., polise yakalanmamak için sürünerek evden çıktı. Bu sırada ihbarla olay yerine gelen polis sokakta sürünerek kaçmaya çalışan Kasım S.'yi ve Ahmet E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları incelemede 3 arkadaşın birlikte alkol aldıkları daha sonra aralarında çıkan tartışma sonucunda Salih Seyid'in öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen Salih Seyid'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



POLİS TEKERLEKLİ SANDALYE TEMİN ETTİ



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından polisin temin ettiği tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edilen Kasım S. ile Ahmet E., 'Kesici aletle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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