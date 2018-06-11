Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, okulların tatil olmasının ardından arkadaşlarıyla dün (PAZAR) sahile giden Leyla Yaren Özpolat (11) ve Arda Temel (12) denize girdi. Bir anda gözden kaybolan çocuklar için kurtarma ekiplerine haber verildi. Habertürk Gazetesi Muhabiri Caner Aktan'ın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve 112 Acil ekipleri geldi. Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu önce Leyla Yaren Özpolat hareketsiz halde bulunup, sudan çıkarıldı. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra Arda Temel bulundu. Yine hareketsiz haldeki Arda Temel de hastaneye kaldırıldı. Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.

ARKADAŞLARI UYARMIŞ



Çocukların yakınları, acı haberle sinir krizi geçirdi. Boğulan 2 çocuğun arkadaşları ise olayın şokunu yaşadı. Arkadaşlarını kaybeden çocukların Leyla ve Arda'yı denizin dalgalı olduğu konusunda uyardıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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