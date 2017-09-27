Arkadaşların eski sevgili kavgası kanlı biti: 1 ölü

Giresun'da iki arkadaşın sevgili kavgasında bir kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.



İHA'nın haberine göre, Merkez Osmaniye mahallesinde yaşanan olayda bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı N.Y'nin yakın arkadaşı Yusuf Akkaya ile ilişkisi olduğunu öğrenen Hakan Ö. isimli genç çılgına döndü.

İddiaya göre Hakan Ö. eski sevgilisini bir süre takip ettikten sonra yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Yusuf Akkaya'nın evine girdiğini gördü. Bir süre sonra eski sevgilisi N.Y'nin peşinden eve giren Hakan Ö. çift ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüşünce iddiaya göre Hakan Ö. yanında bulunan kesici alet ile önce Yusuf Akkaya'ya sonrada N.Y'ye saldırdı. Eski sevgili ağır yaralanırken Yusuf Akkaya olay yerinde hayatını kaybetti.



Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede olay yerinde hayatını kaybeden Yusuf Akkaya'nın cinsel organın da kesilmiş olduğu ortaya çıktı.

Cinayeti işleyen Hakan Ö. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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