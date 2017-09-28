Arkas Körfez Yarışı'na 43 tekne ve 400 sporcu katıldı

Cemal Süreyya, “İzmir’de hayat beklenmez, kovalanmaz da. O zaten sizinle beraberdir” der İzmir’i anlatırken.. Evet, Ege’nin incisi, şairlerin ilham kaynağı, havasıyla, insanıyla bambaşka bir şehir İzmir.. Geçtiğimiz hafta sonu İzmir Körfez Festivali vardı şehirde..
İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Arkas Holding, Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier’in iş birliğinde düzenlendi. Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre, İzmir Arkas Körfez Yarışı’na ise rekor katılım oldu. 43 tekne ve 400’e yakın sporcu mücadele etti. Kano ve İzmir Arkas Körfez yelken yarışlarının yanı sıra süslü kadınlar bisiklet turu etkinliği, Yaşar konseri cumadan pazara ayrı bir renk kattı şehre. İzmir festivaller şehri olma yolunda ilerliyor. Festival kentin adeta ruhunda var. Belediye de büyük önem veriyor, ciddi destek sağlıyor bu tarz organizasyonlara. ‘Körfez artık gülümsüyor’ Geçmişte uzun yıllar kirlilikle boğuşan İzmir Körfezi, belediyenin yatırımlarıyla her geçen gün biraz daha temizlenmiş. Yüzülebilir değerler yakalanmaya başlanınca da belediye etkinliklerine hız vermiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile konuştuk bunları. Körfez Festivali’nin, İzmirliler’in körfezle buluşması ve kucaklaşması anlamına geldiğini söylüyor. “Uzun yıllar arkamızı döndüğümüz için bize küsen, rengi değişen İzmir Körfezi, yaptığımız yatırımlarla artık yeniden gülümsemeye başladı. Denize yüzümüzü dönmek, körfezle birlikte yaşamak, onun kıymetini bilmek hepimizin borcu ve görevi olmalı” diyor.
ARKAS'IN KATKISI BÜYÜK
Arkas Holding’in de ciddi bir desteği ve özverisi söz konusu. Deniz, yelken ve hele hele İzmir dediniz mi Arkas grubunu ilk sıraya koymak gerekiyor. Müthiş emek harcıyorlar, ciddi bütçeler ayırıyorlar. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, hem Körfez Yelken Yarışı’nı hem de Arkas Aegean Link Regatta’yı geleneksel hale getirmek için çabalıyor. Şimdi hayalleri İzmir’e bir marina kazandırmak. Bu konuda da “Gittiğim her Akdeniz ülkesinde marinalar ve yelkenliler ile dolu şehirler görüyorum. İzmir bu açıdan ideal. Bir yerden başlamak gerek” diyor.
- Arkas Körfez Yarışı
- izmir
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