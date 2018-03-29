Arkas Lojistik yatırımlara devam ediyor

2017’yi dolar bazında yüzde 15 büyüme ile kapatarak 2018’de de yeni yatırımlara odaklanan Arkas Lojistik, büyüme hedefleri doğrultusunda, Ford Trucks ile tekrar iş birliği gerçekleştirerek 60 adet Ford Trucks 1848T ADR’li çekici satın aldı. Tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği ve Türkiye’de üretimi yapılan Ford Trucks çekicilerle filosunu güçlendirdi.

Hedeflerinde sürekli gelişim ve büyümenin her zaman olduğunun altını çizen Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas “2018 yılında dolar bazında yüzde 20 büyüme hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2017 yılında toplam 23,5 milyon TL’lik çekici ve dorse yatırımı yapmıştık. Bu yıla baktığımızda henüz yılın başında olmamıza rağmen 25 milyon TL civarında yatırım yapıyoruz. Yeni çekici ve dorse planlarımız dahilinde hizmetlerimizin gerektirdiği ölçüde filo yatırımlarımız daha devam edecek.” diyerek yeni yatırımların sinyalini verdi.

Arkas Lojistik, konteyner taşımalarının yanısıra geniş nakliye tedarik ağı ve özvarlık araçları ile Türkiye’nin 81 iline dağıtım hizmeti verecek kapasiteye ulaştı. Müşteriler ile yapılan uzun vadeli kontratlarla öne çıkan Arkas Lojistik, dağıtım hizmetlerinin yanısıra kapalı depoculuk, konteyner terminal hizmetleri, hava ve deniz forwarding hizmetleri ile uluslararası kara nakliyesi hizmetlerini komple lojistik hizmetleri olarak aynı anda verebiliyor.

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ise yurt içinde ve yurtdışında birçok önemli noktada lojistik, taşımacılık ve depolama hizmeti veren Arkas Lojistik’in sektör için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak; “Lojistik firmalarımızın yurtdışında da tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla bayi ağımızı dünya çapında her geçen yıl artırıyoruz. Hedefimiz 2018 yılı sonuna kadar yurtdışında 40 ülkede hizmet vermek.” dedi.