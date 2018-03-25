Voleybol Efeler Ligi’nde Play- Off yarı finalinde eşleştiği Galatasaray HDI Sigorta’yı ilk buluşmada yenen Arkas, Sarı-Kırmızılılar’a sahasındaki rövanşta da şans tanımadı. Rakibini 3-1 deviren Arkas, geçen senin ardından üst üste ikinci kez finale yükselmeyi başardı. Gökhan Gökgöz’ün 5, Mert Matic’in 4 sayısıyla ilk sete iyi başlayan ev sahibi, file önündeki üstün oyunuyla ilk seti 25-20 ile hanesine yazdırıp setlerde 1-0 öne geçti. Daudi Okello’nun 7 sayı ürettiği 2. sette toparlanan Galatasaray, müthiş bir çekişmenin yaşandığı setin son bölümünde rakibine göre daha az hata yaptı. Seti 27-25 kazanan Cimbom, durumu 1-1’e getirdi.



SAVUNMADA DUVAR ÖRDÜ

Oyundan düşen rakibi karşısında 3. sette yeniden gaza basan Arkas, savunmadaki gayretinin de etkisiyle rahat bir oyun ortaya koydu. Gökhan ve Adis ikilisinin 9 sayısıyla hücumda sorun yaşamayan Arkas, seti 25-13 ile alıp 2-1’i yakaladı. 4. ve son sette de ipleri elinden bırakmayan İzmir takımı, bu seti de 25-22 ile kazandı ve maçı 3-1 noktaladı.

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