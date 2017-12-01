Armağan Çağlayan paylaştı: Bir an kendim sandım

Sivri çıkışlarıyla tanınan yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, ilginç bir benzerlik üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.



Dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid’in babası Mohamed Hadid’in bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Çağlayan, ilginç benzerliğe kendisine has bir yorum getirdi.





Bir takipçisi tarafından Mohamed Hadid’in kendisine gönderilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Armağan Çağlayan'ın, "Bir an kendim sandım" mesajı dikkati çekti.



İşte Armağan Çağlayan’ın o Instagram paylaşımı:



armağan çağlayan

Mohammed Hadid