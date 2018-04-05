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Armağan Çağlayan, dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid’in babası Mohamed Hadid’in bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir an kendim sandım" notu düşmüştü. Mohamed Hadid ile Armağan Çağlayan'ın benzerliği dikkat çekmişti.