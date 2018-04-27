Arminia Bielefeld - Kaiserslautern maçı rakamları

Almanya 2. Bundesliga maçında Arminia Bielefeld ile Kaiserslautern, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Arminia Bielefeld 44 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Kaiserslautern 29 puanda ve 18. sırada. Arminia Bielefeld, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Kaiserslautern, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 175 kodlu maçı oynayanlar; Arminia Bielefeld galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Kaiserslautern galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Arminia Bielefeld son hafta oynanan Dynamo Dresden maçında 1-1 berabere kaldı.

Kaiserslautern, Nürnberg karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Arminia Bielefeld, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 18 gol yedi.

Kaiserslautern ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kaiserslautern, 19 gol atarken 31 gol yedi.