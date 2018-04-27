Arminia Bielefeld - Kaiserslautern maçı rakamları

Arminia Bielefeld ve Kaiserslautern, 27 Nisan 2018 Cuma günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Arminia Bielefeld 44 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Kaiserslautern 29 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Arminia Bielefeld, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Kaiserslautern son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 175 kodlu maçı oynayanlar; Arminia Bielefeld galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Kaiserslautern galibiyet oranı 4.00. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Arminia Bielefeld son haftadaki Dynamo Dresden müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Kaiserslautern ise Nürnberg karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Arminia Bielefeld, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Arminia Bielefeld, kendi sahasında 22 gol attı, 18 gol yedi.

Kaiserslautern, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Kaiserslautern, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 31 kez topu kendi kalesinde gördü.