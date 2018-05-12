Arminia Bielefeld - Sandhausen maçı heyecanı

Arminia Bielefeld ve Sandhausen, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Arminia Bielefeld 47 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sandhausen 42 puanda ve 11. sırada. Arminia Bielefeld, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sandhausen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 437 kodlu maçı oynayanlar; Arminia Bielefeld galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Sandhausen galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Arminia Bielefeld son hafta oynanan Dynamo Dresden maçında 1-2 yenildi.

Sandhausen, Hannover 96 karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Arminia Bielefeld, 25 gol attı ve 20 gol yedi.

Sandhausen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sandhausen, 16 gol atarken 18 gol yedi.