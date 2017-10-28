Armutlu muffin malzemeler

2 adet büyük boy armut

2 adet yumurta

2 çay bardağı sıvıyağ

4 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı un

1 paket toz vanilya

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çay kaşığı süt

1 yemek kaşığı susuz yoğurt

Armutlu muffin nasıl yapılır?

İlk olarak armutların kabuklarını soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz armutların fazla suyunu elinizla sıkın. Bir kabın içine yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve güzelce çırpın. Ardından sıvı yağı, eritilmiş tereyağını ve sütü ekleyerek güzelce karıştırın. Kuru malzemeleri bir kabın içerisine ekleyin. Daha sonra da sıvı malzemelerin üzerine azar azar ilave edin.

Kekin sönmemesi için malzemeleri spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Son olarak bu karışıma sularını sıktığınız armutları ekleyin ve son bir kez daha karıştırın. Kağıt muffin kapları konmuş muffin kalıbına harcı eşit bir şekilde bölüştürün. Üzerlerinde birer parmak boşluk kalmasına dikkat edin. 180 derecede ısıtılmış fırında 25 dakika kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra servis edin. Armutlu muffinleri hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun.

Armutlu muffin malzemeler