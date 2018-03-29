İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk uyruklu uyuşturucu taciri Met K. ile bağlantılı şüphelilerin İstanbul Ümraniye'de kullandığı bir depoya baskın düzenlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, baskın yapılan depoda, 218 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi. Operasyonda Yusuf M. ve Tuncay A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Arnavutluk'un Esbcobar'ı olarak tanınan ve uluslararası uyuşturucu piyasasında "Arnavut Met" olarak bilinen Met K., Türkiye'ye gemiyle soktuğu 1 ton 100 kilo skunk esrar sevkiyatının ardından 10 gün önce Bodrum'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Met K. ile birlikte gözaltına alınan 6 adamının İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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