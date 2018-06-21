Arnavutköy'de eşi ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldüen Mehdin E. adliyeye sevk edildi.



DHA'nın haberine göre, Arnavutköy'de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehdin E., intihar girişiminde bulunmuştu. E., kendini jiletle kesip ve ardından şarj aletinin kablosuyla kendini asmak istedi. İntihar girişiminde başarılı olamayan Mehdin E. eşi Nurşen ve 2 yaşındaki kızı Ecrin'i boğarak öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan E., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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