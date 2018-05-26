Arnavutköy’de gece yarısı Suriyeli 4 gaspçı, kovaladıkları 2 gençten birini darp edip bıçakladıktan sonra cep telefonunu gasp etti. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kaçan gaspçılar ise gece bekçileri tarafından 1 hafta sonra kıskıvrak yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Yaşar ve arkadaşı Ömer Bozkır eve gitmek için caddede yürüdükleri sırada bir şahıs tarafından önleri kesildi. Önlerini kesen şahıstan şüphelenen Yaşar ve Bozkır koşarak kaçmaya çalıştı. Şahıs ardından ıslak çalıp, 3 arkadaşını daha çağırarak kaçan gençlerin peşinden koşmaya başladı. Bir süre sonra ayağa kaldırıma takılan Yaşar yere düştü. Peşinden koşan şahıslar ise gence defalarca yumruk attıktan sonra bıçaklayarak etkisiz hale getirdi. Gaspçılar ardından gencin cebindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan Savaş Yaşar ise tedavi altına alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



DEHŞET ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, koşarak gelen genç ayağının kaldırıma takılması sonucu yere düşüyor. Arkasından koşan zanlılar ise yanına gelerek defalarca darp ediyor. Darbın ardından şahıslar genci bıçaklayarak cep telefonunu gasp ediyor. Şüpheliler ardından koşarak kaçarken, yaralı genç ise hareketsiz şekilde yerde yatıyor.

Gaspçıların kaçmasının ardından yaralı arkadaşının yanına gelen Bozkır, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yaralı Yaşar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri, gençlerin ifadelerinin aldıktan sonra çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

PEŞ PEŞE YAKALANDILAR

Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından zanlıların eşkallerini belirleyen polis, gaspçıların peşine düştü. Şahısların eşkalleri, mahallede görev yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen çarşı ve mahalle bekçilerine verildi. Olayla ilgili bekçiler, olaydan 1 hafta sonra Merkez Mahallesi’nde yaya olarak devriye gezdikleri sırada sokakta yürüyen şüpheli 1 şahsın eşkale benzediğini fark etti. Bunun üzerine şahsı durduran bekçiler, Suriye uyruklu Muhammed M.'yi sorguladı. Şahsın yapılan sorgusunda genci gasp eden şahıslardan biri olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınarak sorgulanan şahıs ifadesinde suçunu itiraf ederek, diğer 3 zanlının da isimlerini ve adreslerini paylaştı. Harekete geçen polis ekipleri, gaspçılar Muhammed Ahmad Ç., Hasan K. ve Ahmed Ç.’yi yakaladı.

Gözaltına alınarak Arnavutköy Çocuk Büro Amirliğine götürülen gaspçılar, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

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