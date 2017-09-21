Hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi

Arnavutköy'de elektrik tellerine çarparak yerinden söken hafriyat kamyonu adeta faciaya davetiye çıkardı. Direkten kopan elektrik telleri akım nedeniyle alev alarak patlamalara neden olurken, mahallede paniğe yol açan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA'nın haberine göre olay, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Haraççı Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat çalışmasının yoğun olduğu bölgeye hafriyat malzemesi taşıyan kamyonlar mahalleden aşırı yüklü ve hızlı geçmeye başladı. Geçen haftalarda da benzer olayların yaşandığı mahalleden geçen bir hafriyat kamyonu, önce mahallenin girişinde bulunan elektrik direğinin bağlantı noktasına çaparak direği yerinden söktü. Ardından hemen yakın bir noktadaki başka bir elektrik direğinin de kablolarına çarpan hafriyat kamyonu, mahalleden hızla uzaklaştı.

MAHALLELİ HAFRİYAT KAMYONLARINA İSYAN ETTİ

Hafriyat kamyonu mahalleden geçtikten sonra büyük bir gürültüyle patlamaya başlayan elektrik kabloları büyük paniğe yol açtı. Patlama sesini duyan vatandaşlar evlerinden hızlıca uzaklaşırken bazıları da kabloların tutuşmasını cep telefonlarıyla kaydetti. Dakikalarca yanan ve patlama sesi çıkaran kablolardaki elektrik akımı ihbar üzerine kesildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, akımın kesilmesinin ardından elektrik kablolarındaki yangına müdahale etti.

Olay sırasında mahallede o an kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken vatandaşlar bu durumun sık sık yaşandığını dile getirerek isyan etti.

"3 METRE DUVARDAN ENGELLİ ÇOCUĞUMLA ATLADIM"

Engeli çocuğuyla duvardan atladığını belirten Derya Babacan, "Şu yukarı mahalleden koca yüklü bir tır önüne aldığı gibi elektrik kablolarını aşağıya kadar paramparça yaparak getiriyor burada alev içinde kaldık. Kapımın önünde koca bir kablo alev alev yanıyor. Engelli çocuğumu mu kurtarsam kapıdan çıkamıyorum, çocuğumla 3 metrelik bir duvardan atlamak zorunda kaldım. Bir direği kabloyu parçalıyorsun, ikincisini de parçalayıp kaybolup gidiyorsun. Evimizde elektriğimiz yok, suyumuz yok çoluk çocuk dışarıda kaldık. Yetkililere sesleniyorum bu adamın ehliyetine el konulsun trafikten men edilsin" dedi.

Kabloların sürekli hafriyat kamyonları tarafından zarara uğradığını aktaran Serdar Babacan, "Buradan geçerken sürekli kablolara çarparak ve süratli geçiyorlar. Ardından ne bir özür olmuyor. Bu yolu kullanmaları bizleri sıkıntıya düşürüyor ve panik halindeyiz sürekli. Mahallemizde çoluk çocuğumuz var iyi ki olay anında kimsenin üzerine gelmedi büyük bir felaketten döndük" şeklinde konuştu.

Arnavutköy