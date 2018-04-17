Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’nda önceki gün bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun 2 gün önce öldürüldüğü tespit edildi. Vücudunda darp izlerine rastlanılan çocuk için kayıp başvurusunda bulunulmadığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’na önceki gün balık tutmak için giden balıkçıların bulduğu 5 yaşındaki kız çocuğu cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Cesedin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemesinde kız çocuğunun 2 gün önce öldürüldüğü belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izine rastlanan çocuk için kayıp başvurusunda bulunulmadığı tespit edildi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ölümüyle ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

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