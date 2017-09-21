Aronya Türkiye´de ilk defa Yalova´da üretildi

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Kansere karşı önleyici özelliği bulunan Aronya, yüksek antioksidan kaynağı olarak da biliniyor. Üreme ve üriner sistem sağlığı için faydalı olarak Aronya, kan şekerini düzenliyor. Kan basıncını da dengelemeye yardımcı olan Aronya, diyabet tedavisinde ve diyabeti önleyici olarak kullanılabiliyor.