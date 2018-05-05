Arouca - Nacional Madeira sahaya çıkıyor

Arouca ve Nacional Madeira, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:15. Maç öncesi Arouca 59 puanla 5. sırada, Nacional Madeira 67 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Arouca, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Nacional Madeira, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 509 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arouca kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nacional Madeira sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Arouca önceki hafta Vitoria Guimaraes mücadelesinde 0-1 yenildi.

Nacional Madeira ise Boavista karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Arouca, evinde 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 12 gol yedi.

Nacional Madeira, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Nacional Madeira, deplasmanda 35 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.