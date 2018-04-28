Arouca - Penafiel rakamlar

Arouca ve Penafiel, 29 Nisan 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Arouca 59 puanla 4. sırada, Penafiel 58 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Arouca, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Penafiel, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 574 kodlu maçı oynayanlar; Arouca galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Penafiel galibiyet oranı 0.00.

Arouca son hafta oynanan Sporting Lisbon maçında 1-3 yenildi.

Penafiel ise Vitoria Guimaraes maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Arouca, 20 gol attı ve 8 gol yedi.

Penafiel, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Penafiel 26 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.