Arouca - Penafiel rakamlar

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Arouca, 29 Nisan 2018 Pazar günü Penafiel takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Arouca 59 puanla 4. sırada, Penafiel 58 puanla 5. sırada bulunuyor. Arouca, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Penafiel, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 574. İddaa'da Arouca kazanır 1.75, berabere biter 2.90, Penafiel kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Arouca son hafta oynanan Sporting Lisbon maçında 1-3 yenildi.

Penafiel ise Vitoria Guimaraes karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Arouca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Arouca, kendi sahasında 20 gol attı, 8 gol yedi.

Penafiel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Penafiel, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.