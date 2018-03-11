Demir Grup Sivasspor’un sezon başında Everton’dan transfer ettiği Arouna Kone, tarih yazmaya devam ediyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; dün de 2 kez ağları sallayan Fidişi Sahilli forvet, Kırmızı-Beyazlı formayla 24. resmi maçında toplam gol sayısını 11’e çıkardı. 4 de asisti bulunan Kone, 15 gole doğrudan katkı sağlarken, Sivasspor’un en skorer ismi olarak öne çıktı.

SİVAS'TAN MÜTHİŞ SERİ

Teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki Sivasspor, özellikle iç sahada müthiş bir hava yakaladı. Dün de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Kırmızı-Beyazlılar, evinde oynadığı son 6 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Sivasspor, söz konusu 6 mücadelede, 4 galibiyet alırken, 2 de beraberlik elde etti.