Arsenal: 2 - Norwich City: 1

Arsenal, İngiltere Lig Kupası 4. tur maçında Norwich City'le karşılaştı.

34. dakikada Josh Murphy'nin golüne engel olamayan Arsenal, soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Londra ekibi, genç futbolcusu Edward Nketiah'ın 85. dakikada attığı golüyle skoru 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 sona erdi ve 30 dakikalık uzatma bölümüne geçildi.

Arsenal, Nketiah'la 96. dakikada bir gol daha buldu ve skoru 2-1 yaptı. Arsene Wenger'in takımı bu skorla çeyrek finale yükseldi.

İngiltere Lig Kupası'ndan günün diğer sonuçları:

Bournemouth 3-1 Middlesbrough

Bristol City 4-1 Crystal Palace

Leicester City 3-1 Leeds United

Swansea City 0-2 Manchester United

Arsenal

Norwich City

İngiltere Lig Kupası