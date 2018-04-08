Premier Lig'de beklentilerin uzağında kalan ve Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, kümede kalmak için çalışan Southampton'ı konuk etti.

Maçın ilk golü 17. dakikada Shane Long'tan geldi. Cedric Soares'in ortasında Arsenal ağlarını sarsan yıldız oyuncu Southampton'ı 1-0 öne geçirdi.

Arsenal'in bu gole cevabı gecikmedi. 28. dakikada sahne alan Pierre-Emerick Aubameyang, Danny Welbeck'in servisini gole çevirdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Karşılaşmada 38. dakika oynanırken Arsenal'in ilk golünün asistini yapan Welbeck, bu kez kendisi gol attı. Alex Iwobi'nin asistini değerlendiren İngiliz golcü, takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

OYUNA GİRDİ, 1 DAKİKA SONRA GOL ATTI!

Konuk ekipte Mark Hughes, 72. dakikada oyuncu değişikliği yaparak Yoshida yerine Charlie Austin'i oyuna aldı. Austin, oyuna girdikten sadece 1 dakiak sonra Arsenal ağlarını sarsarak skora denge getirdi. Austin'in golünün hazırlayıcısı, ilk golün de asistini yapan Soares oldu.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde Iwobi-Welbeck ikilisi bir kez daha sahneye çıktı. Iwobi'nin pasını boş çevirmeyen Welbeck, kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. Karşılaşmanın son dakikaları oynanırken Southampton'dan Jack Stephens, Arsenal'den ise Mohamed Elneny direkt kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal puanını 54'e yükseltti. Southampton ise haftay 28 puanla kapadı.