Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal, Viktor Goncharenko'nun çalıştırdığı CSKA Moskova'yı ağırladı.

Arsenal maça hızlı başladı. Mücadelede dakikalar 9'u gösterdiğinde Aaron Ramsey, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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Karşılaşmanın 15. dakikası oynanırken CSKA Moskova skoru eşitledi. Konuk ekipte Golovin attığı harika frikik golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Arsenal bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştırdı. 23. dakikada kazanılan penaltı da topun başına gelen Fransız santrfor Alexandre Lacazette hata yapmadı ve takımını yeniden öne geçirdi.

Bu golden sadece 5 dakika sonra fark 2'ye çıktı. Mücadelenin ilk golünü atan Ramsey bir kez daha sahne aldı ve harika golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 35. dakikası oynanırken Lacazette bir kez daha sahne aldı ve takımının 4'üncü, kendisinin 2'nci golünü kaydetti. İlk yarıda başka gol olmadı.

Mücadelenin ikinci yarısı, ilk 45 dakikada nazaran kısır geçti. Arsenal'in pozisyonlarında CSKA Moskova'nın tecrübeli file bekçisi Igor Akinfeev, Topçular'a geçit vermedi.

Arsenal, 90 dakika sonunda maçı 4-1 kazanarak rövanş maçı öncesinde büyük avantaj elde etti. Öte yandan Wenger yönetimindeki Arsenal, 14 yıl sonra ilk defa bir Avrupa maçında 4 gol birden attı.