Geçen günlerde Arsene Wenger'in sezon sonunda Arsenal'den ayrılacağını açıklamasının ardından Arsenali çıktığı ilk lig maçını rahat kazandı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada gol perdesi 51. dakikada açıldı. Granit Xhaka'nın asistinde Nacho Monreal skoru 1-0'a getiren golü attı.

Mücadelede 64. dakika oynanırken West Ham United eşitliği sağladı. Konuk ekipte Manuel Lanzini, oyuna girdikten 4 dakika sonra asist yaparken Marko Arnautovic, skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelede son 10 dakikaya girilirken sahada adeta Arsenal şovu vardı! Önce 82. dakikada Aaron Ramsey, sonra 85. dakikada Alexandre Lacazette attıkları gollerle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin son golü yine Lacazette'ten geldi. Ramsey maçı 1 gol 1 asistle tamamlarken Fransız yıldız 2 gol attı.

Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 57'ye çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu. West Ham United ise haftayı 35 puanla kapattı.