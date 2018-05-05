Arsenal - Burnley rakamlar

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Arsenal, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Burnley takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. Arsenal 57 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Burnley 54 puanda ve 7. sırada. Arsenal, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Burnley, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 150. İddaa'da Arsenal kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Burnley kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Arsenal son hafta oynanan Everton maçında 3-1 kazandı.

Burnley ise West Ham United maçında 1-2 yenildi.

Arsenal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Arsenal, kendi sahasında 49 gol attı, 20 gol yedi.

Burnley ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Burnley, 20 gol atarken 17 gol yedi.