İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea'nin kiralık oyunculardan sorumlu antrenörü Eddie Newton, Spor Toto Süper Lig'den, yabancı oyuncu kuralına, Video Hakem Sistemi'nden, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına kadar bir çok konuda DHA'ya açıklamalarda bulundu.

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ MESAFELER KATETTİ"

Spor Toto Süper Lig'in sürekli gelişim içinde olduğunu belirten Eddie Newton, "Spor Toto Süper Lig'i Avrupa'da bir yere konumlandırmak kolay değil. Son yıllarda Türkiye'ye çok sık gidip geliyorum. Her gelişimde ülkenin futbol anlamında geliştiğini görüyorum. Özellikle Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın çok iyi mesafeler katettiğini görebiliyoruz. Her geçen gün gelişen bir Türk futbolu görüyoruz. Süper Lig'i Avrupa'da bir yere konumlandırmak kolay değil ama futbol her geçen gün gelişiyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE TAKİP ETTİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

Eddie, bir çok ülkede oyuncu izlediklerini ve Türkiye'nin de bu ülkelerden biri olduğunu söylerken, "Bir çok ligde oyuncu izliyoruz. Biz her yere bakıyoruz. Dünyanın her yerinde yetenekli oyuncular var ve bu oyuncuları tabii ki izliyoruz. Türkiye de bu ülkelerin içerisinde. Takip ettiğimiz, bildiğimiz ve gördüğümüz iyi oyuncular var" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'DE KALİTE ARTTI"

Ndiaye, Cenk Tosun ve Niasse'nin Premier Lig'e transferi için de Eddie, "Süper Lig'in kalitesi çok arttı. Kaliteli bir lige dönüştü. Kaliteli bir lig olduğu için de oyuncuların direk Süper Lig'den Premier Lig'e gittiğini görebiliyoruz. Ya da Süper Lig'den geçiş yapmış sonrasında ise Premier Lig'e transfer olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de Süper Lig'in her sezon daha çok gelişmesi ve kaliteli bir lig olasından kaynaklanıyor. Bu doğal bir süreç" diye konuştu.

"CENK'İN, ADAPTASYON SÜRECİNDEN SONRA BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Cenk Tosun'un Everton Kulübü'nde adaptasyon dönemi yaşadığını ve zamana ihtiyacı olduğuna değinen Eddie Newton, "Aslında bu iyi bir oyuncu, O'nu oradan alalım buraya transfer edelim ve hemen bir sonuç bekleyelim' gibi bir durum futbolda yok. Premier Lig dünyanın en hızlı ligi. Orada bir adaptasyon süreci gerekiyor. Değişik bir kültür, değişik bir futbol stili ve değişik bir yaşam şekli var. Bu süreç sadece futbolla olmuyor. Bir çok şeye adapte olması gerekiyor ve adaptasyon sürecini atlattıktan sonra Cenk'in başarılı olacağını düşünüyorum. Ama adaptasyon süreci için oyuncuya zaman tanınmalı, çünkü bu kolay bir şey değil" dedi.

"EMRE CAN'IN, MESUT'UN VE İLKAY'IN İYİ OLMALARININ NEDENİ BUNDESLİGA'DAN GELMELERİ"

Emre Can, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Premier Lig'de iyi bir performans göstermelerini Bundesliga'dan gelmelerine bağlayan Eddie, "Bu orta sahada oynamaları ya da sahadaki pozisyonlarıyla ilgili bir durum değil. Bence bu oyuncuların Bundesliga gibi önemli yerlerde yetişmesi ve buradaki futbol eğitimlerinin Premier Lig'e biraz daha yakın olan geçişlerde daha basit oluyor. Cenk, Süper Lig'den Premier Lig'e geldi. Ama bu oyuncular Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga'dan geldiği için geçiş süreleri daha çabuk ve daha başarılı oluyor" şeklinde konuştu.



"ARSENAL'İN FUTBOL SİSTEMİ OĞUZHAN İÇİN ÇOK UYGUN"

Eddie, ismi Arsenal ile anılan Oğuzhan Özyakup için de şöyle konuştu:



"Arsenal'in futbol sistemi Oğuzhan için çok uygun. Teknik kapasitesi üst düzey bir oyuncu. Başarılı olamaması için bir sebep yok."

"TÜRK FUTBOLCULAR TAKTİKSEL VE FİZİKSEL OLARAK DA GELİŞİM GÖSTERİYOR"

Birçok Türk oyuncunun tekniğinden etkilendiğini söyleyen İngiliz antrenör, "Geçmişte teknik olarak çok iyi Türk oyuncular vardı. Teknik olarak her zaman iyilerdi. Son dönemlerde baktığımız zaman artık teknik olarak değil de, taktiksel ve fiziksel olarak bir gelişim gösteriyor bu oyuncular. Dolayısıyla Premier Lig'den bir çok takım Süper Lig'den bir çok oyuncuyu izliyor ve takip ediyor. Çünkü sadece teknik olarak değil, oyunun diğer yönleri de gelişti. Bunları da üç kategoriye ayırmak lazım. Genç oyuncular ve kendini kanıtlamış olan oyuncular var. Genç oyuncular ilerleyen dönemlerde Premier Lig'e, La Liga'ya, Serie A'ya veya Bundesliga'ya gidecek ve kariyerlerini tamamlamaya yakın oyuncular var. Bunlar aslında Türkiye'deki futbol endüstrisinde genç futbolculara örnek olabilecek oyuncular" açıklamasını yaptı.



"QUARESMA, TÜRKİYE'YE ÇOK DOĞRU BİR ZAMANDA GELDİ"

Eddie Newton, Chelsea'den de tanığı Ricardo Quaresma için ise şunları söyledi:

"Quaresma, Türkiye'ye çok doğru bir zamanda geldi. Bizde oynadığı dönemde de çok yetenekliydi. Her zaman yetenekli olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Chelsea'de oynadığı dönemde yetenekliydi ancak şu anda üzerine karakterini, mental ve fiziksel olarak taktiksel disiplini de ekledi. Belki de o yüzden kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Bunun tek nedeni saymış olduğum etkenlerin bir araya gelmiş olmasıdır. Gelişiminde sadece yeteneği değil taktiksel zekası, taktiksel disiplini, yaşam tarzı ve fiziksel gelişiminin de büyük etkileri var."

"BEŞİKTAŞ MAÇI BAYERN MÜNİH'İN TAHMİN ETTİĞİ KADAR KOLAY OLMAYACAKTIR"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Beşiktaş karşısında işinin kolay olmayacağını söyleyen Eddie, "Beşiktaş takımında daha önce bu atmosferi yaşamış, bu kupayı kazanmış oyuncular var. Bu tarz oyuncuların soyunma odasındaki etkileri ve katkıları kupayı daha önce kazandıkları için büyük olur. Kağıt üzerinde bakıldığında Bayern Münih favori görülüyor belki ama Bayern Münih'in favori olması yetmiyor. Çünkü maçın oynanacağı gün çok ince detaylar var ve bu detaylar belirleyici olacaktır. Bayern Münih'in bu turu kolay geçeceğini düşünmüyorum. İnsanların tahmin ettiği gibi ya da Bayern Münih'in tahmin ettiği kadar kolay olmayacaktır" diye konuştu.



"ULUSLARARASI PLATFORMLARDA YER ALMAK İSTİYORSAN BUNU DAHA KALİTELİ OYUNCULARLA YAPMAK ZORUNDASIN"

Yabancı oyuncu kuralının tartışıldığı Spor Toto Süper Lig'de kalitenin daha da artması için yarışmacı bir ortamın olması gerektiğini söyleyen Eddie Newton, "Futbol, dünyanın her yerinde bir yarış ve bu yarışın içerisinde yer almak istiyorsan standardını yükseltmen gerekecek. Çünkü senin liginin standardı yükseldikçe senin de bu standarda ayak uydurman ve standardını yükseltmen gerekiyor. Başkalarını suçlamak yerine kendi kaliteni ve standardını yükseltirsen bunun mutlaka ödülünü alırsın. Dolayısıyla ülke olarak ve takımlar olarak üst seviyede yarışmak istiyorsanız bu yarışmanın içine dahil olacak olan oyuncuların bu oyuna ayak uydurmaları gerekiyor. Uluslararası platformlarda yer almak istiyorsan daha kaliteli oyuncularla bunu yapmak zorundasın. Daha iyi oyuncularla da yarışma içerisine gireceksen sen de kaliteni yükseltmek zorundasın" ifadelerini kullandı.

"VİDEO HAKEM SİSTEMİ'NİN UZUN VADEDE YARARLI OLAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Video Hakem Sistemi'nin (VAR) uzun vadede yararlı olacağını belirten Eddie, "Şöyle düşünmek gerekli; Bir takım ligden düşecek ve bunun bedeli milyonlarca pound. Hakemlerde bir insan. Onlar bir karar verecek ama bu kararları vermek kolay değil. Hakemler hata yapabilir. Artık günümüzdeki teknolojiyle destek alabilecekleri birçok alan var. Video Hakem Sistemi de bu şekilde destek olabilir ancak bir şeyin başlaması, insanların adapte olması ve ona ayak uydurabilmesi zaman alıyor. Doğru tabirle bu süreç içinde 'Hıçkırıklar' olacak. Bu geçiş kolay olmayacak. Ama uzun vadede yararlı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



"TÜRKİYE, 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NI ORGANİZE EDEBİLECEK NİTELİKTE VE KALİTEDE"

Eddie Newton, Türkiye'nin 2014 Avrupa Şampiyonası adaylığı için de şunları söyledi:

"Türkiye'ye yıllardır gidip geliyorum. Her geldiğimde stadyumların çok iyi sevide olduğunu görüyorum. Fantastik statlarınız ve taraftarlarınız var. Eğer ülke olarak Avrupa'da söz sahibi olacak süper bir lige sahip olmak istiyorsanız bu tarz organizasyonları yapmalısınız ve bu tarz organizasyonlarda bulunmalısınız. Türkiye'nin her şehrini gezmedim ama gitmiş olduğum statlar ve görmüş olduğum yerler böyle uluslararası bir turnuvayı organize edebilecek nitelikte ve kalitede. Eğer dünyada ve futbolda söz sahibi olmak istiyorsanız bu tarz organizasyonları mutlaka gerçekleştirmeniz gerekiyor.