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Arsene Wenger'in yeri Unai Emery ile doluyor...

BBC'nin haberine göre; Arsenal, PSG'den ayrılan İspanyol teknik adam Unai Emery ile anlaşmaya vardı. Bir süredir adı Arsenal ile anılan Mikel Arteta'nın ise Emery'nin isminden sonra devre dışı kaldığı haberin detaylarında yer alan bir diğer önemli bilgi oldu.

Arsenal'in Unai Emery ismini, önümüzdeki hafta basına açıklayacağı belirtildi. 2014 ve 2016 yılları arasında Sevilla ile üç kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Unai Emery, son iki sezonda PSG'yi çalıştırdı fakat Fransız ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde istenen başarı gelmeyince yollar ayrıldı.