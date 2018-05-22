Arsenal'in yeni teknik direktörü Unai Emery

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Arsenal'de 22 yıllık Arsene Wenger döneminin kapanmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda görüşmelerde sona gelindi.

Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan eski Arsenal orta saha oyuncusu Mikel Arteta, Wenger'in halefi olarak gösteriliyordu. Ancak Premier Lig ekibinin teknik direktör görüşmelerini yürüten İcra Kurulu Başkanı Ivan Gazidis, Futbol İlişkileri Başkanı Raul Sanllehi ve Scout Bölümü Müdür Sven Mislintat tek biri isimde fikir birliğine vardı.

Birçok teknik adamla yapılan görüşmelerin sonunda Arsenal yönetimi, Paris St. Germain (PSG) ile sezon sonu sözleşmesini uzatmamaya karar veren İspanyol Teknik Direktör Unai Emery'yi takımın başına getirmekte karar kıldı. Anlaşmanın bu hafta sonuna doğru açıklanması bekleniyor.

46 yaşındaki Emery, PSG'ye gelmeden önce İspanyol La Liga ekibi Sevilla ile 2014 -2016 yılları arasında üst üste üç kez üç kez Avrupa Ligi'ni kazandı.

PSG ile bu yıl da şampiyon olan Emery, sözleşmesini uzatmayacağını açıklamış Fransız ekip de Borissia Dortmund'un eski teknik direktörü Thomas Tuchel ile anlaşmaya varmıştı.

Emery'nin İngilizcesi'nin çok akıcı olmadığı ama bunun Arsenal yönetiminde çok büyük bir sorun olarak görülmedi belirtiliyor.

Emery'nin kariyeri Kulüp Sezon Lorca Deportiva 2005-06 Almeria 2006-08 Valencia 2008-12 Spartak Moscow 2012 Sevilla 2013-16 Paris St-Germain 2016-18

Arsenal'de 22 yıllık Arsene Wenger dönemi sona eriyor

Arsene Wenger'in 22 yıllık Arsenal kariyeri boyunca neler değişti?

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