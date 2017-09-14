Arsenal-Köln maçı ertelendi - Arsenal Köln maçı güvenlik gerekçesiyle 1 saat ertelendi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta grup maçları, bu akşam oynanan karşılaşmalarla başladı. Saat 20:00'da 12 maç oynanırken 22:05'te başlaması gereken Arsenal-Köln mücadelesi, güvenlik nedeniyle 1 saat ertelendi.

Arsenal, resmi Twitter hesabından maçın başlamasına sadece 45 dakika kala mücadelenin 1 saat ertelendiğini duyurdu. Reuters'ın haberine göre maçtan bir gün önce yaklaşık 20 bin Köln taraftarı, Londra'ya akın etti. Oysa deplasman tribününe ayrılan bilet sayısı ise 3 binle sınırlıydı. Maç öncesinde Emirates stadı çevresinde olay çıkaran Köln taraftarları, mücadelenin ertelenmesine neden oldu.

Öte yandan İngiltere basınında yer alan haberlere göre Köln taraftarının maça bilet alabilmek için birçok Arsenal formasını satın aldığı iddia ediliyor...

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Arsenal Köln maçı ertelendi