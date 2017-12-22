İngiltere Premier Ligi'nde bu hafta Arsenal ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Lig'de 5. ve 4. sıralarda yer alan takımlar için bu maç oldukça kritik. Premier Lig puan tablosunda Liverpool 34 puan ile 4. sırada yer alırken, Arsenal 33 puan ile 5. sırada yer alıyor.

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Karşılaşma başlamadan önce en çok merak edilen konu Arsenal - Liverpool maçının hangi kanalda yayınlanacağı. Maç İngiltere'nin başkenti Londra'daki Emirates Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak. Maçı İngiliz hakem Martin Atkinson yönetecek. Arsenal - Liverpool maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ARSENAL'DE SON DURUM

Ligde bu sezon da beklentileri karşılayamayan Arsenal zirve yarışında ipi gögüsleyen Manchester City ve Manchester United gibi kulüplerin puan olarak oldukça gerisinde kaldı. Son 3 maçında sadece 1 galibiyet alan takım, son hafta aldığı galibiyetin ardından seri yakalamak istiyor. Topçular geride kalan 18 haftada topladığı 33 puanla ligin 5. sırasında yer alıyor.

LIVERPOOL'DA SON DURUM

Kloop yönetiminde iyi hava yakalayan takım sadece 2 maç kaybetmesine rağmen çok fazla beraberlik almasından ötürü yarıştan uzak kaldı. Son 3 maçında rakibi gibi 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Liverpool bu maçı kazanarak seri yakalamanın hesaplarını yapıyor. Ayrıca takım Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini de kaybetmek istemiyor. Liverpool 34 puanla Arsenal'in hemen üstünde 4. sırada yer alıyor.

SAKAT VE CEZALILAR

Bu maçta Arsenal'de sakatlıkları süren Santi Cazorla, Aaron Ramsey ve Olivier Giroud forma giyemeyecek. Diğer yandan Liverpool'da ise Daniel Sturridge, Adam Bogdan, Nathaniel Clyne, Joel Matip ve Alberto Moreno sakat durumda.

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