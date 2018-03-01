Arsenal - Manchester City maçı için heyecan dorukta. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Premier Lig derbisi öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Üst sıralara çıkmak isteyen Arsenal, lider Manchester City karşısnıda üstünlük kurmaya çalışacak. Aynı şekilde Manchester City de liderliğini korumak ve puan farkını açmak için galibiyet arayacak. Peki Arsenal - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal, Pep Guardiola yönetimindeki lider Manchester City'i konuk edecek. İki takım, Pazar günü FA Cup mücadelesinde karşılaşmış ve Manchester City 3-0 galip gelmişti.

Bu akşam Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Andre Marriner düdük çalacak. Türkiye saatiyle 22:45'te oynanacak karşılaşma canlı olarak S Sport kanalından izlenebilecek.

Arsenal, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Manchester City, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Arsenal, oynadığı son 5 maçta 9 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Manchester City, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde

Arsenal, ligde evinde oynadığı son 5 maçta mağlubiyet almadı.

Manchester City, ligde oynadığı son 3 deplasman maçını da kazanamadı.

Arsenal'de en golcü oyuncu konumunda attığı 9 golle Alexandre Lacazette bulunuyor.

Manchester City'de en golcü oyuncu ise attığı 21 golle Sergio Agüero

Hakem Andre Marriner'in yönettiği 4 karşılaşmanın 3'ünü Arsenal kazandı. 1 maç ise berabere bitti.

Arsenal, ligde geçen 27 haftada 45 puan topladı ve 6. sırada bulunuyor.

Manchester City, ligde geçen 27 haftada 72 puan topladı ve lider konumunda. En yakın takipçisi Manchester United'la olan puan farkı ise 13.