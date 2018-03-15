Arsenal - Milan maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Arsenal ile Milan, son 16 turunun rövanşında bu akşam karşı karşıya gelecek. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Arsenal, rakibini evinde konuk edecek. Arsenal - Milan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Arsenal - Milan maçı ile ilgili tüyolar...

ARSENAL - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Milan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci ayağında mücadele edecek. Milan için kritik geçecek mücadelede Arsenal avantajlı takım. İlk karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılan Arsenal, bu akşam oynanacan rövanş maçından da galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkmanın hedefinde. Arsenal - Milan maçı 15 Mart yani bugün saat 23.05'te başlayacak. Tivibu Spor 2 ve TRT 3 Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak mücadelede Jonas Eriksson düdük çalacak.

Eriksson'ın yardımcılıklarını Mathias Klasenius ve Daniel Warnmark yapacak.

ARSENAL - MİLAN ARASINDAKİ MAÇLAR

01.02.1995 Arsenal 0 - 0 Milan 08.02.1995 Milan 2 - 0 Arsenal 20.02.2008 Arsenal 0 - 0 Milan 04.03.2008 Milan 0 - 2 Arsenal 31.07.2010 Arsenal 1 - 1 Milan 15.02.2012 Milan 4 - 0 Arsenal 06.03.2012 Arsenal 3 - 0 Milan 08.03.2018 Milan 0 - 2 Arsenal

EN GOLCÜLER

Arsenal'da Theo Walcott'un 3, Olivier Giroud'un 3 ve Sead Klasinac'ın 2 golü bulunuyor. Milan'da ise Andre Silva'nın 8, Patrick Cutrone'nin 6 ve Fabio Borini'nin 4 golü var.