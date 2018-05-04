Arsenal Sarandi - Rosario Central maçı heyecanı

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Arsenal Sarandi, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Rosario Central takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:15. 14 puanlı Arsenal Sarandi 27. sırada bulunuyor, Rosario Central 31 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Arsenal Sarandi, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rosario Central, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 361 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arsenal Sarandi kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Rosario Central sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Arsenal Sarandi son haftadaki River Plate müsabasında 2-1 kazandı.

Rosario Central ise Belgrano karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Arsenal Sarandi, evinde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 13 gol yedi.

Rosario Central ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rosario Central, 14 gol atarken 22 gol yedi.