Arsenal-Tula - Anzhi rakamlar

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Arsenal-Tula, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Anzhi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Arsenal-Tula 36 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Anzhi 24 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Arsenal-Tula, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Anzhi, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 374. İddaa'da Arsenal-Tula kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Anzhi kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Arsenal-Tula önceki hafta Anzhi mücadelesinde 1-0 kazandı.

Anzhi ise Arsenal-Tula maçında 1-0 yenildi.

Arsenal-Tula, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Arsenal-Tula, kendi sahasında 15 gol attı, 12 gol yedi.

Anzhi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anzhi, 11 gol atarken 26 gol yedi.