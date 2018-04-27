Arsenal-Tula - Anzhi rakamlar

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Arsenal-Tula, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Anzhi takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. 36 puanlı Arsenal-Tula 7. sırada bulunuyor, Anzhi 24 puana sahip ve 14. sırada. Arsenal-Tula, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Anzhi son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 374 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arsenal-Tula kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Anzhi sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Arsenal-Tula son haftadaki Anzhi müsabasında 1-0 kazandı.

Anzhi ise Arsenal-Tula karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Arsenal-Tula, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 12 gol yedi.

Anzhi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anzhi, 11 gol atarken 26 gol yedi.