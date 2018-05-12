Arsenal-Tula - Lokomotiv Moscow düellosu

Arsenal-Tula ve Lokomotiv Moscow, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. 39 puanlı Arsenal-Tula 7. sırada bulunuyor, Lokomotiv Moscow 60 puana sahip ve 1. sırada. Arsenal-Tula, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Lokomotiv Moscow, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 402 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arsenal-Tula kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Lokomotiv Moscow sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Arsenal-Tula önceki hafta Spartak Moscow mücadelesinde 3-0 kazandı.

Lokomotiv Moscow ise Zenit St. Petersburg karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Arsenal-Tula, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 13 gol yedi.

Lokomotiv Moscow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Lokomotiv Moscow, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.