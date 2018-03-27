İngiltere Premier Lig'de 22 yıldır çalıştırdığı Arsenal'de kariyerinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan teknik direktör Arsene Wenger, lig ve Avrupa kulvarında elde edilen üst üste galibiyetlerle rahat bir nefes aldı.
1992-93 sezonunda kurulan Premier Lig'de bu ay başında Brighton'a 2-1 yenilerek takımının 200. mağlubiyetine engel olamayan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, taraftarların giderek artan istifa baskısıyla 1996 yılından bu yana görev yaptığı başkent ekibindeki en zor dönemini atlatmaya çalışıyor.
Wenger yönetiminde 16 yıl sonra ilk kez üst üste 4 yenilgi alan başkent temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig'de üst üste kazandığı maçlarla çıkış yakaladı.
GALİBİYETİ HATIRLADI
2018 yılında çıktığı ilk 14 maçın 4'ünü kazanabilen ve yüzde 29'luk galibiyet oranıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Arsenal, bir hafta içinde aldığı üç galibiyetle gelecek için umut verdi.
Yeni yıla 3 Ocak'ta 2-2 berabere kaldığı Chelsea derbisiyle başlayan Arsenal, iki ayda beşi ligde olmak üzere 8 mağlubiyet aldı.
Wenger yönetimindeki Londra ekibi, 8 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Milan'ı 2-0 yenerek önemli bir avantaj yakaladı. 11 Mart'ta Emirates Stadı'nda Watford'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Arsenal, dört gün sonra Milan ile oynadığı rövanş mücadelesinde rakibini 3-1 yendi ve çeyrek finale çıkarak taraftarlarının gönlünü aldı.
PETR CECH'TEN İKİNCİ DALYA
Chelsea ve Arsenal ile Premier Lig kariyerinde 199 maçı gol yemeden tamamlayan kaleci Petr Cech, haftalardır devam eden ikinci dalya hedefine Watford karşısında ulaştı.
Gol yemediği son karşılaşmada geçen yıl aralık ayında Newcastle United'ı 1-0 mağlup eden Arsenal, 11 hafta sonra 3-0 kazandığı Watford maçında kalesini gole kapadı.
Bu karşılaşmada bir de penaltı kurtaran 35 yaşındaki Çek file bekçisi, Premier Lig'de 200. kez gol yemeden bir maçı tamamladı.
DEPLASMANDA 28 YILIN EN KÖTÜSÜ
Premier Lig'de bu sezon çıktığı 15 deplasman maçında 13 puan toplayabilen Arsenal, 1989-90 sezonundan bu yana en kötü performansını sergiledi.
Başkent ekibi o sezon ilk 15 deplasman maçından 12 puanla dönmüştü.
Londra ekibi, bu sezon deplasmanda sadece Everton, Burnley ve Crystal Palace'ı yenebilirken, sahadan 8 kez mağlubiyet, 4 kez beraberlikle ayrıldı.
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