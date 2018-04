Bir futbol efsanesi olan Johan Cruyff’un “Sonuç olmadan kalite anlamsız, kalite olmadan sonuçsa sıkıcı” sözü Arsenal taraftarının son dönemdeki ruh halini en iyi anlatan cümle olabilir. Nitekim, Arsene Wenger’in herkesi büyüleyen, Arsenal’i değiştirip bambaşka bir takım haline getiren ve izleyenlerin “şiirsel ve sanatsal futbol” olarak tanımlamasını sağlayan futbolu, son dönemdeki başarısızlıklardan sonra yeterli bulunmuyordu. 2003-2004 sezonundaki “Yenilmezler” yakıştırması 49 maç kaybetmemesiyle gelmişti. Bunu, klasikleşmiş 4-4-2’yi değiştirerek ve hücuma katılan kanat oyuncuları yaratarak başarmıştı. Hızlı paslarla, Wenger öncesi dönemde oynanan sıkıcı futbolu yıkmıştı. Onun döneminde dünyada Arsenal’li olan çocuk sayısı bir haylı fazla olmalı. Wenger, bırakma kararı aldığını söylediği bildiride “Taraftarlarımızı, yüksekte bitirmek için takımın arkasında durmaya çağırıyorum. Tüm taraftarlar kulübün değerlerine dikkat ediyor. Sevgim ve desteğim sonsuza kadar” dedi. Arsenal taraftarlarının beklentisi, kalan 4 haftada 6’ncı olarak kalmak ve UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmak. Ancak geçen perşembe Arsenal evinde, 10 kişi kalan Atletico Madrid’le 1-1 berabere kalarak fırsatı tepti. Perşembe günü Madrid’de oynanacak maçta finale çıkacak takım belli olacak. HT Pazar'dan Mete Aker'in haberi...

İsminin geçtiği takımlar: Monaco, İngiltere Milli Takımı, Fransa Milli Takımı, Paris Saint Germain, Arsenal’de yöneticilik, Çin Süper Ligi’nde bir takım

‘RUS RULETİ OYNAMAK GİBİ’

Wenger’in 5-6 yıldır gitmesi gerektiğini söyleyenler fazlaydı. İç saha maçlarında pankartlar açılıyordu. “Hatıralar için teşekkürler ama artık veda vakti” ve “Wenger dışarı” tepkileri görülüyordu. O ayrılık, bu sezon sonu gerçekleşecek. Wenger yaptığı açıklamada, “Unutulmaz yıllardı, kulübe hizmet etme ayrıcalığına sahip olduğum için minnettarım. Kulübü bağlılık ve dürüstlükle idare ettim. Bu kulübü çok özel kılan personele, oyunculara, yöneticilere ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum” dedi. Kulübün kaptanlarından Per Mertesacker ise ayrılığı şöyle değerlendirdi: “Oldukça duygusal bir durum. Bana çok destek oluyordu. Burada olmamın en önemli sebebi, o. Sindirmek zaman alacak.” Hem kulüp için hem de futbol tarihi açısından önemi yitmeyecek bir isim Wenger. İngiltere’de kulübünü kâra geçiren tek teknik direktör olma özelliği, paranın sahadaki oyundan daha çok konuşulduğu yıllarda onu özel kılan sebeplerden biriydi. 68 yaşındaki bu önemli isim, emekli olmayacağını açıkladı. Gideceği yer ise Arsenal taraftarlarını resmen korkutuyor. Atletico Madrid maçı öncesi Wenger, “Teknik direktörlükte 35 yıldır hiç mola vermedim. Her hafta Rus ruleti oynayan ve aniden silahı olmayan bir adam gibi olacağım. O silahı ne kadar özlediğimi göreceğim. Her zaman aşırı durumlarda yaşıyorsunuz. 33 yaşında başladığımda bu işte asla hayatta kalamayacağımı düşündüm. Duygularınızı domine etmeyi öğreniyorsunuz. Çalışmamak gerçeküstü bir durum olacak” dedi. Şimdi Wenger’in taraftarlara verebileceği son bir kupa ve hatırası var. Başarıp başaramayacağı perşembe günü belli olacak.

Sayılarla Arsene Wenger

- 1 kez Monaco, 3 kez Arsenal ile 4 lig şampiyonluğu.

- 2003 Mayıs’ından 2004 Ekim’ine kadar 49 maç yenilgisizlik.

- FA Cup şampiyonluğu sayısı 7.

- Premier Lig’de kazandığı maç sayısı 473.

- Wenger yönetiminde Arsenal’in en düşük lig pozisyonu 5’incilik.

- 6 dil biliyor (Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Japonca)