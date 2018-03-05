Arslan bebeğe "yol haritası" çizilecek

Beynindeki kötü huylu tümörün tedavisi için Bosna Hersek'ten İstanbul'a getirilen 7 aylık Arslan Kulacic'e ikinci kür kemoterapi uygulanmaya başlandığı, sağlık durumuna ilişkin sürecin olumlu ilerlediği bildirildi.

AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yaptığı açıklamada, beyninde kötü huylu tümör tespit edilen ve tedavisi için gerekli 133 bin avroyu toplamak için ülkesinde yardım kampanyaları başlatılan Arslan Kulacic'in tedavisinde 4 haftanın geride kaldığını söyledi.

ARSLAN BEBEĞİN TEDAVİSİNDE KRİTİK SÜREÇ

UZUN VADELİ YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Başlangıçta yapılan cerrahi operasyon sonrasında yoğun bakımda takip edilen, ardından da tümör tipi belirlendikten sonra kemoterapi tedavisine başlanılan Arslan bebeğe ikinci kürün verilmeye başlandığını dile getiren Çuhadaroğlu, şu bilgileri paylaştı: "İlk kür kemoterapi başarı ile tamamlandı. O süreci izleyen günlerde bir süre antibiyotik kullanmak zorunda kalmıştı ama genel durumu gayet iyiydi. Serviste rahatlıkla anne ve babasının yanında takip edebiliyorduk. Bugünkü durumda ise ikinci kemoterapisi uygulanmakta. Bir sorun görülmemektedir. Antibiyotik vermeden takip edebiliyoruz. Kemoterapiler direnci de düşürdükleri için hastalarda enfeksiyonlara yol açıp antibiyotik tedavileri gerektirebiliyor. Arslan bebekte bu sorun olmaksızın takibini yapabiliyoruz."

İlerleyen günlerde üçüncü aşama kemoterapi kürünün uygulanacağını belirten Çuhadaroğlu, "Arkasından da tümörün durumu nedir, genel durumu nedir, daha detaylı kontrolleri yapılarak uzun vadeli yol haritası çizilecek" dedi.

Hastane ekibinin hassas davranışları ve deneyimi sayesinde herhangi bir sorun olmaksızın sürecin olumlu gittiğini vurgulayan Çuhadaroğlu, bu tür vakalarda üçüncü-dördüncü kürden sonra kemoterapinin kitle üstüne etkisi ölçmek için baştan bazı incelemeler yapmak gerektiğini anlattı.

Çuhadaroğlu, o incelemelerin ardından kemoterapiye daha ne kadar devam edileceğine, başka protokoller uygulanıp uygulanmayacağına karar verileceğini söyledi.

"KARAMSARLIĞA YÖNLENDİREN BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Prof. Dr. Çuhadaroğlu, Arslan bebeğin tedavilere verdiği tepkinin olumlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Şu anda başa çıkılamayacak herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Tabii gün içinde oynamalar oluyor ama bu tedirgin edecek bir durum değil. Bu uzunca bir yol açıkçası ama şu güne kadar bizi karamsarlığa yönlendirecek bir durum söz konusu değil. Çok ağır infeksiyonlar olabilirdi, kemoterapilere karşı reaksiyonlar olabilirdi, bunlar olmadı. Hastalığın durumu ve kemoterapiye verdiği yanıtın değerlendirilmesi her an yapıldığı gibi aralıklarla da yapılıyor. 6 ay süre içerisinde alınan yanıtın önemli olduğu bilgisini uzman arkadaşlarımız bizlere aktardı. Hala bu sürenin içerisindeyiz. O nedenle bugün ikinci kemoterapi verilmişken 'Tümör ne oldu?' diye bakmak çok doğru değil, henüz erken. Biz bu konularda hep temkinli davranırız. Yaptığımız tedaviler çok basit değil uzmanlık gerektiren, yan etkileri olan tedaviler. Anne ve babası da gelişmelerden memnun olduklarını belirtti. Aile süreçten, ilgiden ve çocuğun gidişatından gayet memnun."

Çuhadaroğlu, pediatrik onkoloji ekibinin Arslan bebek ve ailesi ile iyi bir iletişim içerisinde olduklarını, sabırla tedavinin sonucunun beklendiğini sözlerine ekledi.