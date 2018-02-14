Beynindeki kötü huylu tümörün tedavisi için Bosna Hersek'ten İstanbul'a getirilen 6 aylık Arslan Kulacic'e ilk müdahalenin ardından kemoterapi uygulanmaya başlandığı belirtilerek, tedavide 3-6 aylık sürecin kritik önemde olduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre; Hastane Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, beyninde kötü huylu tümör tespit edilen ve tedavisi için gerekli 133 bin avroyu toplamak için ülkesinde yardım kampanyaları başlatılan Arslan Kulacic'e İstanbul'a getirilir getirilmez müdahale edildiğini, iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra özel bir yöntemle biyopsi alındığını, ardından da serviste tedavisine başlanıldığını anlattı. Bebeğin sağlık durumunun şu an için stabil olduğunu dile getiren Çuhadaroğlu, "Gün içerisinde değerleri, nabzı, tansiyonu, solunumu durağan gidiyor. Bu durum herhangi bir sıkıntı yaratmıyor" dedi.

Patoloji sonucunun ardından tedavinin çocuk hematoloji ve onkoloji hocası Prof. Dr. Cengiz Canpolat tarafından düzenlendiğini belirten Çuhadaroğlu, Arslan bebeğe beyindeki kitlenin küçültülmesi için kemoterapi uygulandığını bildirdi.Çuhadaroğlu, "Arslan bebeğin beyninde bir kitle ve birkaç yerde de küçük kitleler var. Bu kemoterapinin amacı o kitlelerin boyunu küçültmek. Çünkü boyunu küçültebilirsek o zaman cerrahi müdahale yapma şansı oluyor, böylece onun yaşamı için çok daha uygun bir tedaviye doğru yönelmeye şansımız olabiliyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Çuhadaroğlu, Arslan bebeğin sağlık durumunda iki hafta içerisinde olumlu gelişmeler yaşandığını dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Sağlık durumu ilk güne göre çok iyi. İlk gün geldiğinde şuur durumu ve beslenebilmesi iyi değilken beyin cerrahisinin yaptığı müdahale sonrasında beyindeki basınç azaltıldı ve annesini emmeye, beslenmeye başladı. Bu sırada patoloji sonucu çıktı. Hastalara kemoterapi uygulayabilmemiz için genel durumlarının uygun olması gerekiyor. Kemoterapi uygulanabilecek genel durumda şu anda. Rahatlıkla beslenebiliyor, annesinin yanında. Kemoterapi bir süreçtir, anlık muayenelerine göre dozu ve süresine karar vereceğiz. Yapılan kontrollerde kitle küçüldüğünde de cerrahi olur mu olmaz mı diye tekrardan bir konsey toplanarak karar verecek."

"Bu tür vakalarda 3-6 ay genel olarak oldukça önemli"

Çağlar Çuhadaroğlu, iyileşme süresinin hasta ve tümör davranışlarına bağlı olduğuna dikkati çekerken, "Her hastanın, her tümörün davranışı farklı olabiliyor. Bazen tedavi yolunda giderken hasta da ek başka bir şey çıkabiliyor, infeksiyon bunlardan birisi. O zaman tedavi biraz sekteye uğrayabiliyor. Onun için iyileşme konusunda zaman vermeyi doğru bulmuyorum ama bu tür vakalarda 3-6 ay genel olarak oldukça önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'te daha önce kafa içi basıncın azaltılması için operasyonlar yapıldığını hatırlatan Çuhadaroğlu, "Önceden geçirilen operasyonlar kitleyi tamamen ortadan kaldırmak için değil, kitlenin yarattığı basının sonuçlarını tedavi etmek, kafa içi basıncı azaltmak için yapıldı. Tümörler tamamen tedavi olsalar bile hastaları bir süre izlememizin nedeni nüksedebilme olasılıkları..." dedi.

Başhekim Çuhadaroğlu, tedavinin Bosna Hersek'te değil de Türkiye'de uygulanmasının gerekçelerini şu şekilde anlattı: "Birincisi bunun için bir deneyim ve bilgi birikimi, ikincisi teknik altyapı gerekiyor. Türkiye'de bu bilgi birikimi var. İyi çocuk cerrahları var, bu konuyu iyi bilen çocuk hematolog ve onkologları var. Bu tanının konulabildiği, böylesine hassas bölgelerden biyopsiler alabilecek teknik altyapısı olan hastaneler bizim ülkemizde var. Bunlar dünyanın her yerinde yok. Balkan bölgesinde özellikle hatta Orta Doğu'da alanında bu konuda yetkin olan yerler Türkiye'de, ki bizim hastanemizde bu anlamda en önde gelen hastanelerden biridir, hatta en önde gelenidir. Çünkü beyin cerrahisi ve onkoloji açısından bir konsey oluşturabilecek çok yer yok gerek ülkemizde gerek dünyada. Burada bu iyi şeyler birleştiği için Arslan bebeğin tedavisini de biz üstlendik."

Çuhadaroğlu, Arslan bebeğin 24 saat doktor ve hemşire kontrolü altında olduğunu, sürekli kalp atımı, solunumu ve oksijen durumunun kontrol edildiğini sözlerine ekledi.

Henüz 4 aylıkken ameliyat edilen ancak bir süre sonra beynindeki tümör yeniden nüks eden Arslan bebeğin sağlığına kavuşması için ülkesinde kampanyalar başlatıldı. Her kesimden yardımseverin destekte bulunduğu hatta bazı vatandaşların imkanlarını zorlayarak katkı sağladığı kampanyalar devam ederken, doktorları tedavinin sadece Türkiye'deki özel bir hastanede yapılabildiğini belirtti.Bu sırada durumu kötüleşen Arslan Kulacic, iki hafta önce Bosna Hersek'ten İstanbul'a getirildi. Ameliyat edilen Arslan bebeğin tedavisine Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde devam ediliyor.Arslan Kulacic'in tedavisine, ülkedeki telefon operatörlerinden mesaj göndererek ya da "Pomozi.ba" yardım kuruluşunun sayfasında yayımladığı banka hesap numaralarına para yatırarak destek olunuyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER