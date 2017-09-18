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. Saldırgan hızla kaçıp izini kaybettirirken, S.A.’yı arkadaşlarının haber verdiği babası hastaneye kaldırdı. Kafatasında 2 çatlak tespit edilen çocuk, bir süre müşahede altında tutuldu. Baba Mustafa A., “Sırf kendisine çarptı diye bir çocuğa bunu yapan, başka çocuklara da yapar. Bu eşkıyanın bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.